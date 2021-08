Quelle que soit la date à laquelle Roger Federer décide de prendre sa retraite, le Suisse ne s’y ennuiera pas.

Questionné sur ses envies hors tennis, il a répondu avec verve : « À travers le tennis j’ai vu beau­coup de choses. Mais main­te­nant, j’ai­me­rais appuyer sur le bouton de répé­ti­tion et tout recom­mencer sans le stress, sans toutes les obli­ga­tions d’un joueur. Aller voir les fleurs des ceri­siers japo­nais à Tokyo, parti­ciper aux grandes finales de la saison NBA, NHL ou NFL sans toujours me demander, est‐ce que le long vol est possible, est‐ce que ça rentre dans mes plans d’en­traî­ne­ment ? Découvrir de beaux parcs partout dans le monde avec les enfants… Et cela se rapproche vrai­ment maintenant. »

Il y a donc fort à parier pour que cette envie de voyage sans stress n’éloigne pas Roger Federer du circuit tennis­tique lors­qu’il sera à la retraite. On imagine faci­le­ment le suisse parti­ciper aux tour­nois des légendes tout en flânant des les villes qu’il a connu en temps que joueur…