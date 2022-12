Au cours de son inter­view sur le plateau du Daily Show aux Etats‐Unis, Roger Federer a voulu faire passer un message qui se réfère au débat sur le GOAT (le plus grand joueur de tous les temps).

« Nous vivons dans un monde très basé sur les statis­tiques. Nous aimons nos statis­tiques, et nous aimons battre des records, savoir qui est le plus grand, et toutes ces choses. Donc vous venez de gagner un Grand Chelem, ou vous venez d’être numéro 1 mondial et la première ques­tion est ‘combien de temps voulez‐vous rester numéro 1 mondial’ ? Ou ‘Quand allez‐vous gagner le prochain Grand Chelem ? Ou ‘Quelle est votre prochaine victoire ?’ Au lieu d’en profiter. C’est un peu un problème, je pense. »