Si Roger Federer et Carlos Alcaraz sont tous les deux spon­so­risés par Rolex, ils n’ont clai­re­ment pas les même privilèges.

Ambassadeur de la marque suisse depuis plus de 20 ans, l’homme aux 20 tour­nois du Grand Chelem portait en effet, le week‐end dernier à l’oc­ca­sion de la Laver Cup, un modèle de montre hyper rare et surtout estimé à plus de 1,5 millions d’euros sur certains sites référencés.

Pour les connais­seurs, c’est une Cosmograph Daytona « Blue Sapphire » avec un boîtier en or blanc 18 carats et un cadran en « obsidian ».

Roger Federer letting Carlos Alcaraz – a fellow Rolex ambas­sador – admire his $1,500,000 white‐gold Daytona.



Intrigué par cette pièce quasi­ment unique, l’Espagnol a forcé­ment voulu la voir de plus près, ce que le Bâlois a accepté. Le tout dans une très bonne ambiance.