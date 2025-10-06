AccueilATPFederer dévoile son top 5 des plus grands joueurs de tous les...
Federer dévoile son top 5 des plus grands joueurs de tous les temps

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une discus­sion sur Youtube avec le chan­teur Burna Boy, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Roger Federer a donné son top 5 des plus grands joueurs de tous les temps. 

« J’avais besoin de mes GOAT, ces personnes qui étaient sur les murs de ma chambre, et je voulais être comme elles. Pour moi, c’était Stefan Edberg, le Suédois. Il atta­quait toujours le filet et était super élégant. C’était le plus cool. Il y avait aussi Boris Becker. Ils jouaient souvent l’un contre l’autre, donc je les regar­dais tout le temps. Pete Sampras était le suivant, puis, bien sûr, Rafael Nadal et Novak Djokovic. »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 12:59

