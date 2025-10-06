Lors d’une discussion sur Youtube avec le chanteur Burna Boy, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Roger Federer a donné son top 5 des plus grands joueurs de tous les temps.
« J’avais besoin de mes GOAT, ces personnes qui étaient sur les murs de ma chambre, et je voulais être comme elles. Pour moi, c’était Stefan Edberg, le Suédois. Il attaquait toujours le filet et était super élégant. C’était le plus cool. Il y avait aussi Boris Becker. Ils jouaient souvent l’un contre l’autre, donc je les regardais tout le temps. Pete Sampras était le suivant, puis, bien sûr, Rafael Nadal et Novak Djokovic. »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 12:59