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Federer dévoile une photo iconique avec deux autres légendes du tennis

Par
Thomas S
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S’il y a forcé­ment des choses à redire concer­nant la volonté de Roger Federer de créer la Laver Cup, on ne pourra jamais lui rappro­cher son envie de célé­brer le tennis, et son héritage.

Un donnant le nom de sa compé­ti­tion par équipe à l’an­cien joueur austra­lien, Rod Laver, légende absolue du jeu et dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire, le Suisse a eu une formi­dable idée. 

Dans cette notion de trans­mis­sion, le Maestro a dévoilé un cliché réunis­sant trois géné­ra­tions diffé­rentes de l’his­toire de la petite balle jaune avec lui même, Carlos Alcaraz et, donc, Rod Laver. Et il faut bien avouer que beau­coup d’aura se dégage de ce cliché. 

« Rapprocher les géné­ra­tions. On ne peut pas rêver mieux », a écrit en légende l’homme aux 20 tour­nois du Grand Chelem. 

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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