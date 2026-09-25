S’il y a forcé­ment des choses à redire concer­nant la volonté de Roger Federer de créer la Laver Cup, on ne pourra jamais lui rappro­cher son envie de célé­brer le tennis, et son héritage.

Un donnant le nom de sa compé­ti­tion par équipe à l’an­cien joueur austra­lien, Rod Laver, légende absolue du jeu et dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire, le Suisse a eu une formi­dable idée.

Dans cette notion de trans­mis­sion, le Maestro a dévoilé un cliché réunis­sant trois géné­ra­tions diffé­rentes de l’his­toire de la petite balle jaune avec lui même, Carlos Alcaraz et, donc, Rod Laver. Et il faut bien avouer que beau­coup d’aura se dégage de ce cliché.

Palabra de Federer : « Unir gene­ra­ciones. No se puede mejorar mucho más esto »



Carlitos. Rod. Roger. pic.twitter.com/B7XpV3ZJjQ — Germán R. Abril (@gerebit0) September 24, 2026

« Rapprocher les géné­ra­tions. On ne peut pas rêver mieux », a écrit en légende l’homme aux 20 tour­nois du Grand Chelem.