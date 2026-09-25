S’il y a forcément des choses à redire concernant la volonté de Roger Federer de créer la Laver Cup, on ne pourra jamais lui rapprocher son envie de célébrer le tennis, et son héritage.
Un donnant le nom de sa compétition par équipe à l’ancien joueur australien, Rod Laver, légende absolue du jeu et dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem calendaire, le Suisse a eu une formidable idée.
Dans cette notion de transmission, le Maestro a dévoilé un cliché réunissant trois générations différentes de l’histoire de la petite balle jaune avec lui même, Carlos Alcaraz et, donc, Rod Laver. Et il faut bien avouer que beaucoup d’aura se dégage de ce cliché.
Palabra de Federer : « Unir generaciones. No se puede mejorar mucho más esto »— Germán R. Abril (@gerebit0) September 24, 2026
Carlitos. Rod. Roger. pic.twitter.com/B7XpV3ZJjQ
« Rapprocher les générations. On ne peut pas rêver mieux », a écrit en légende l’homme aux 20 tournois du Grand Chelem.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 18:08