Novak Djokovic a souvent exprimé son souhait de trin­quer un jour sur une plage, un cock­tail à la main, en compa­gnie de Roger Federer et Rafael Nadal, une fois sa carrière terminée.

À l’occasion de l’annonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026, le « maestro » suisse a accordé une inter­view au média Tages‐Anzeiger dans laquelle il a réagi à cette propo­si­tion du Serbe.

« Si je peux imaginer cela ? Bien sûr. Ces riva­lités créent des liens très forts. Je vois les choses très diffé­rem­ment aujourd’hui, avec beau­coup plus de recul. Novak ne sait pas encore ce que c’est. Rafa y arrive petit à petit. Quand on est encore en acti­vité, on ne peut pas voir les choses comme je les vois aujourd’hui. Plus le temps passe, moins on s’iden­tifie en tant que joueur indi­vi­duel et plus on voit les choses dans leur ensemble. Ce qui est drôle, c’est que quel­qu’un a peut‐être pris quelque chose de manière très person­nelle, alors que vous ne vous en souvenez même plus. Je suis tout à fait partant pour nous asseoir ensemble et parler du bon vieux temps. »