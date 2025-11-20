Novak Djokovic a souvent exprimé son souhait de trinquer un jour sur une plage, un cocktail à la main, en compagnie de Roger Federer et Rafael Nadal, une fois sa carrière terminée.
À l’occasion de l’annonce de son intronisation au Hall Of Fame en 2026, le « maestro » suisse a accordé une interview au média Tages‐Anzeiger dans laquelle il a réagi à cette proposition du Serbe.
« Si je peux imaginer cela ? Bien sûr. Ces rivalités créent des liens très forts. Je vois les choses très différemment aujourd’hui, avec beaucoup plus de recul. Novak ne sait pas encore ce que c’est. Rafa y arrive petit à petit. Quand on est encore en activité, on ne peut pas voir les choses comme je les vois aujourd’hui. Plus le temps passe, moins on s’identifie en tant que joueur individuel et plus on voit les choses dans leur ensemble. Ce qui est drôle, c’est que quelqu’un a peut‐être pris quelque chose de manière très personnelle, alors que vous ne vous en souvenez même plus. Je suis tout à fait partant pour nous asseoir ensemble et parler du bon vieux temps. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 09:11