ESPN en version espagnole a lancé dernièrement des « élections autour du tennis ». Celle concernant l’idée de désigner le meilleur serveur de tous les temps a été très appréciée par les fans.

Les lecteurs ont estimé que Roger Federer était le meilleur serveur de tous les temps. Un titre qui risque d’être contesté par certains spécialistes.

Sûrement que le choix a été aussi influencé par le palmarès du Suisse, car les prétendants étaient nombreux.

On pense forcément à Pete Sampras, Goran Ivanisevic et dans une moindre mesure, à des spécialistes comme Ivo Karlovic, ou en plus vintage, Roscoe Tanner.