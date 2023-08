Roger Federer est sans aucun doute le joueur qui a le plus marqué l’histoire du tennis. Un talent incroyable et forcé­ment un palmarès affo­lant. Son anni­ver­saire est évidem­ment l’occasion de revenir sur sa grande carrière :

Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, il a remporté : 1 Roland Garros, 5 US Open, 6 Open d’Australie et 8 Wimbledon. Il rempor­tera au total 103 trophées en simple en carrière dont 28 Masters 1000 et 6 ATP Finals. En plus de tout ça, il remporte en 2008 la médaille d’or olym­pique en double à Pékin et la Coupe Davis en 2014. Il remporte son tout premier trophée en 2001 à Milan :

The first of 103… 🏆



Outre les titres, Federer a aussi de nombreux records à son actif : Il est le tout premier à remporter 20 titres du Grand Chelem, il est le seul à avoir remporté 6 fois les ATP Finals et le seul égale­ment à avoir remporté 5 fois l’US Open consé­cu­ti­ve­ment de 2004 à 2008. Federer est le joueur qui est resté le plus long­temps dans le Top 100, le Top 10 et le Top 3.

Pour finir, Federer c’est 1251 victoires en 1526 matchs. Aujourd’hui, Federer fête son tout premier anni­ver­saire en tant que joueur à la retraite. Le Suisse est et restera une des plus grandes légende de ce sport.