Roger Federer a fait son « retour » sur la scène tennis­tique durant cette tournée Asiatique pour satis­faire tous ses sponsors.

Il en a aussi profité pour livrer de nombreuses inter­views et donner son avis sur le circuit actuel auprès du podcast de l’ATP et donc inévi­ta­ble­ment il s’est exprimé au sujet de la « star » Carlos Alcaraz.

« Alcaraz est génial. Je veux dire, écoutez, il est encore jeune et tout ce qu’il a accompli est fantas­tique. Et pas seule­ment sur terre battue ou sur dur. Mais aussi main­te­nant gagner Wimbledon contre Novak en finale… ce n’est pas une blague. Je veux dire, il n’avait pas vrai­ment besoin de prouver ce point, mais c’est un autre super asté­risque dans son CV. Très impres­sion­nant… Bien sûr, avec Rafa, Novak, moi‐même et Murray, nous nous atten­dons tous désor­mais à ce que chaque géné­ra­tion produise son meilleur tennis chaque semaine pour une raison quel­conque, mais c’est diffi­cile de faire cela. Et je pense que Carlos a fait aussi bien qu’il aurait pu le faire jusqu’à présent. Et il va perdre du temps en temps, comme ici à Shanghai. Mais il va à merveille. Il a évidem­ment un avenir incroyable devant lui » a déclaré le maestro Suisse.