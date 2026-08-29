Roger Federer vivait hier une journée très parti­cu­lière avec son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame du tennis à Newport.

À cette occa­sion, le maestro suisse a retrouvé les courts en gazon lors d’une exhi­bi­tion aux côtés d’anciennes gloires améri­caines. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien perdu de sa classe et de son talent raquette en main, encore moins sur gazon, sa surface de prédilection.

Interrogé lors de la confé­rence de presse orga­nisée à l’occasion de son intro­ni­sa­tion sur son avenir dans le tennis, Federer a confié qu’un rôle de capi­taine de la Laver Cup pour­rait l’intéresser à l’avenir. En revanche, il a pour le moment écarté l’idée de devenir entraî­neur sur le circuit. Le Suisse souhaite avant tout profiter de sa famille et de sa nouvelle vie, tout en lais­sant malgré tout la porte entrou­verte pour le futur.

« Je pense qu’à l’avenir, avec la Laver Cup, le rôle de capi­taine est clai­re­ment quelque chose que je pour­rais envi­sager, sans aucun doute. En revanche, devenir entraî­neur pour le moment, non. Tout simple­ment parce que je suis trop occupé et que mes enfants ont besoin de toute mon atten­tion. J’ai égale­ment beau­coup trop de projets. J’aime le temps que je passe et la vie que je mène avec ma femme, donc je n’ai pas envie de changer cela pour l’instant. Mais il ne faut jamais dire jamais.Stefan Edberg n’aurait jamais imaginé devenir entraî­neur non plus, et puis, tout à coup, il s’est retrouvé embarqué dans mon univers pendant deux ans. Nous avons passé des moments extra­or­di­naires ensemble » a déclaré Roger Federer .