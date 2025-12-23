AccueilATPFederer est un seigneur : le fils de Nicola Pietrangeli, récemment décédé,...
ATP

Federer est un seigneur : le fils de Nicola Pietrangeli, récem­ment décédé, dévoile une partie de la lettre envoyée par Roger à la famille

Thomas S
Par Thomas S

-

175

Trois semaines après le décès de Nicola Pietrangeli à 92 ans, son fils, Marco, a révélé auprès des médias italiens que Roger Federer avait envoyé une lettre à la famille pour exprimer ses condo­léances et rendre hommage à la légende du tennis italien. 

Et si Marco Pietrangeli n’a évidem­ment pas dévoilé la lettre dans son inté­gra­lité, étant donné qu’il s’agit d’un souvenir privé, il en a révélé les grandes lignes. 

« Roger parle de papa comme d’un symbole et d’un acteur impor­tant pour le tennis italien, mais pas seule­ment. Il se souvient toujours de lui avec beau­coup de plaisir, surtout lors­qu’il venait et avait l’oc­ca­sion de le rencon­trer sur le tournoi de Rome. »

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 18:45

Article précédent
Marion Bartoli : « Contrairement à Juan Carlos Ferrero, beau­coup de gens autour de Carlos Alcaraz, pour ne pas perdre leur poste, lui disent ce qu’il veut entendre »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.