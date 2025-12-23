Trois semaines après le décès de Nicola Pietrangeli à 92 ans, son fils, Marco, a révélé auprès des médias italiens que Roger Federer avait envoyé une lettre à la famille pour exprimer ses condoléances et rendre hommage à la légende du tennis italien.
Et si Marco Pietrangeli n’a évidemment pas dévoilé la lettre dans son intégralité, étant donné qu’il s’agit d’un souvenir privé, il en a révélé les grandes lignes.
« Roger parle de papa comme d’un symbole et d’un acteur important pour le tennis italien, mais pas seulement. Il se souvient toujours de lui avec beaucoup de plaisir, surtout lorsqu’il venait et avait l’occasion de le rencontrer sur le tournoi de Rome. »
