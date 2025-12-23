Trois semaines après le décès de Nicola Pietrangeli à 92 ans, son fils, Marco, a révélé auprès des médias italiens que Roger Federer avait envoyé une lettre à la famille pour exprimer ses condo­léances et rendre hommage à la légende du tennis italien.

Et si Marco Pietrangeli n’a évidem­ment pas dévoilé la lettre dans son inté­gra­lité, étant donné qu’il s’agit d’un souvenir privé, il en a révélé les grandes lignes.

« Roger parle de papa comme d’un symbole et d’un acteur impor­tant pour le tennis italien, mais pas seule­ment. Il se souvient toujours de lui avec beau­coup de plaisir, surtout lors­qu’il venait et avait l’oc­ca­sion de le rencon­trer sur le tournoi de Rome. »