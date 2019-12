Tout juste titré « Champions des champions » par le quotidien L’Equipe, Rafael Nadal a accordé un entretien à Julien Reboullet, journaliste pour le journal français. Lorsque ce dernier l’a questionné sur sa situation si Roger Federer et Novak Djokovic s’étaient déjà retirés, voilà ce qu’a répondu le Majorquin : « Avec le coeur, je vous réponds que je ne sais pas… Pas facile cette question, parce qu’au final, ce qu’ils accomplissent peut très bien avoir un impact sur moi. Je veux croire que ce n’est pas le cas, que je maintiens ma motivation pour moi-même et que ça n’est pas lié à eux. Mais… non, je ne peux pas répondre avec certitude à 100 % à ça. »