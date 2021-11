Reilly Opelka fait partie de la caté­gorie des gros serveurs. Et il en est parti­cu­liè­re­ment fier.

L’Américain a répondu au ques­tion­naire de We Are Tennis sur Twitter. Il est demandé aux fans de tennis de dési­gner leur joueur favori, celui qui les a le plus fait rêvés, le meilleur et le pire match qu’ils aient vus.

On apprend que les idoles d’Opelka sont ses homo­logues, Ivo Karlovic et John Isner. Ces derniers l’ont d’ailleurs régalé lors­qu’ils se sont affrontés.

Mais surtout, Opelka a surpris et fait rire tout le monde en choi­sis­sant un Federer – Nadal comme la pire rencontre qu’il ait jamais regardée.

Cette réponse unique et impro­bable a sans aucun doute une visée humo­ris­tique. Pas vrai, Reilly ? Que tout le monde puisse souf­fler un grand coup…