Nos confrères de Blick reviennent sur un passage du livre de notre confrère Christopher Clarey, biographe de Roger Federer. Ce passage est le témoi­gnage de Gilles Jourdan, qui a été direc­teur des travaux et du projet de moder­ni­sa­tion de Roland‐Garros.

« Nadal était plus sympa­thique que Federer. Notre senti­ment était que Federer était seule­ment préoc­cupé par lui‐même. Il ne donnait rien. Il ne donnait pas de son temps. Il était poli, mais rien de plus. Il pensait beau­coup à l’argent, beau­coup. Il n’y avait pas d’in­te­rac­tion. Il n’était pas méchant ni gros­sier. Mais nous avions l’ha­bi­tude de dire qu’il n’était fina­le­ment pas le gendre idéal. Nadal était authentique. »

On rappelle que Roger Federer a récem­ment intégré le cercle très fermé des milliar­daires, selon le dernier clas­se­ment mondial publié par le maga­zine, Forbes.