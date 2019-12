La tournée sud-américaine de Roger Federer fait l’object d’un documentaire qui sera diffusé le 17 décembre sur ESPN. Dans ce reportage, le Suisse se confie sur l’annulation à la dernière minute de l’exhibition à Bogota en raison d’un couvre-feu. Et le Bâlois a été particulièrement affecté par ce moment (propos relayés par The Guardian) : « Nous sommes allés nous échauffer mais tout a commencé à un devenir un peu fou. Je pensais que c’était la meilleure solution, d’annuler le match, parce que les gens devaient rentrer chez eux et être en sécurité. Quand j’ai compris que nous n’allions pas jouer, c’était beaucoup de stress et de pression pour tout le monde. Cela n’a pas été le match de rêve qui était prévu et j’ai senti que tout s’était effondré. Quand je suis revenu dans les vestiaires, j’étais très ému. »