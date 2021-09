Lors de sa prise de parole chez nos confrères de la TSR, Roger Federer a évoqué le parcours de Novak Djokovic et surtout l’idée de réaliser le fameux Grand Chelem la même année : « C’était agréable de voir Novak essayer d’égaler le record en Grand Chelem de Rod Laver. Je pense qu’il est possible que cela se repro­duise, moi‐même, Rafa et Novak nous avons été près d’at­teindre cet objectif. Je pense qu’il faut de la chance, de la persé­vé­rance et de la force, cela va être dur mais jamais je ne dirai que c’est impossible »