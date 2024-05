Retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer a toujours une voix qui porte dans le monde du sport.

Ce mercredi, l’ancien numéro un mondial était présent à la Courneuve pour inau­gurer un court de tennis, en parte­na­riat avec l’association Fête le Mur de Yannick Noah. L’occasion d’en­cou­rager les enfants de l’Île‐de‐France à faire du sport.

Dans l’émission télé matin de France TV, le maestro Suisse est revenu sur l’importance d’éduquer les nouvelles géné­ra­tions à se déta­cher des écrans.

🔴🎾🗣️ « Il faut des règles. Avec mes enfants, c’est la grande bataille tous les jours mais ce qui leur fait le plus plaisir, c’est le sport, la nature ou voir des amis«



« Je pense qu’en créant un terrain comme ça, il faut leur parler. Pas seule­ment aux enfants, mais aux parents, aux profes­seurs, à tout le monde enfaîte. C’est vrai que l’écran, c’est telle­ment extrême aujourd’hui, qu’il faut quelques règles. Surtout, à un certain âge. Jusqu’à 14 ou 16 ans, il faut bien contrôler les choses. C’est la grande bataille tous les jours, je sais exac­te­ment de quoi tu parles. Moi, je pense que d’aller sortir dans la nature, ou faire du sport, c’est le plus impor­tant si on pense à la semaine dernière peut‐être, qui a fait le plus plaisir. Cette habi­tude toujours dans la nature, le sport ou les amis, mais rare­ment l’écran. »