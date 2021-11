Hier, dans son entre­tien donné à la Tribune de Genève, le Suisse a encore précisé les raisons de son inter­ven­tion et même s’il pense tennis en compé­ti­tion, il avait aussi d’autres objec­tifs : « J’ai fait faire cette opéra­tion pour pouvoir skier avec mes enfants ou jouer au foot­ball ou au tennis à l’avenir. Ma moti­va­tion première était de me remettre en forme pour ma vie normale. Mais je voulais aussi aborder cette réédu­ca­tion avec la menta­lité et le corps d’un athlète de haut niveau. En ce qui concerne mes ambi­tions spor­tives : je veux voir une fois de plus ce que je peux réaliser en tant que pro du tennis » a expliqué le Suisse qui ne renonce jamais.

« Je me bats pour ça et je suis très motivé. Je sens le soutien de mon équipe et de ma famille. Nous souhai­tons tous que je puisse dire au revoir à mes propres condi­tions et sur un terrain. Je pense que chaque athlète devrait décider par lui‐même. Il n’y a pas de bon moment pour prendre sa retraite. Il n’y a que le temps qui convient à chaque athlète. C’est une déci­sion très personnelle. »