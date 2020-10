Dans une interview passée un peu inaperçue donnée au Schweizer Illustrete au début du mois, Roger Federer qui faisait une visite chez Jura, un de ses sponsors, a répondu à quelques questions sur son état de santé confirmant finalement les propos de son coach Severin Luhti. Même si le propos du Suisse date un peu, il nous a semble utile de les rappeler : « Je suis sur la bonne voie, je reviens progressivement, mais ne me mets pas la pression et prends mon temps. Je n’interviendrai dans le tournoi que lorsque je serai à 100 % en forme. Il semble actuellement que je puisse faire mon retour à l’Open d’Australie en janvier. Je ne peux pas jouer plus de deux heures avec la raquette. Mais je travaille sur mon endurance et ma force absolument sans douleur depuis un moment » a déclaré le Suisse qui doit suivre de près ce qui veut mettre en place les organisateurs de l’Open d’Australie. En effet, on sait la place que tient la vie familiale dans la vie de Roger qui se déplace souvent avec sa femme et ses enfants sur le circuit.