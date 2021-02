Oui, Roger Federer sera bel et bien de retour sur les courts de ten­nis en mars à Doha. Après une pause de plus d’un an en rai­son de dou­leurs récur­rentes au genou, le « Maestro » envi­sage même de retrou­ver la terre‐battue. Mais dans son inter­view à nos confrères de SRF, le Suisse est éga­le­ment reve­nu sur ses ambi­tions sur le long terme… Une fois qu’il aura rac­cro­ché les raquettes.

« Je veux pou­voir aller skier avec les enfants et avec Mirka. Ou faire de la ran­don­née, jouer au bas­ket­ball ou com­men­cer le hockey sur glace – j’ai encore tel­le­ment de rêves. Pour cela, j’ai besoin d’un bon corps et je ne veux pas le frap­per contre le mur. »

Il va donc fal­loir se mon­trer patient pour le retour à la com­pé­ti­tion de la légende aux 20 titres de Grand Chelem. Mais il faut au moins cela pour pou­voir appré­cier une fois encore le jeu du « Maestro ».