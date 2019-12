Alors qu’il a débuté sa préparation à Dubaï, Roger Federer a accordé un entretien à des journalistes suisses dont le quotidien Le Matin. Le Bâlois a rappelé une anecdote de presque 20 ans où il aurait pu se blesser gravement : « Si je regarde en arrière, je n’ai pas toujours été rigoureux et prudent comme aujourd’hui. Entre 16 et 22 ans par exemple, j’ai parfois fait n’importe quoi à côté du tennis et j’aurais pu me blesser de façon irréversible. J’ai bien conscience d’avoir été chanceux, surtout quand je suis allé skier comme un dingo avec Marc Rosset au retour d’un Open d’Australie. Je lui ai dit : « Allez, je prends cette bosse » et j’ai volé dix mètres pour me retrouver cent mètres plus bas… Marc a d’abord rigolé puis il a eu très peur. »