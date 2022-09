Interviewé par le jour­na­liste Christopher Clarey du New‐York Times, à l’issue de son week‐end riche en émotions en Laver Cup, Roger Federer, après avoir évoqué le moment où il a tenu la main de Rafael Nadal lors­qu’ils pleu­raient tous les deux sur le banc durant la céré­monie d’adieu ce vendredi soir, a cette fois parlé avec son légen­daire sens de l’hu­mour de sa retraite défi­ni­tive des courts. Et le bien n’est « glorieux ».

« Je pense que je me sens complet. J’ai perdu mon dernier match en simple. J’ai perdu mon dernier match de double. J’ai perdu ma voix à force de crier et de soutenir l’équipe. J’ai perdu la dernière fois en tant qu’é­quipe. J’ai perdu mon travail, mais je suis très heureux. Je vais bien. Je suis vrai­ment bien. C’est ce qui est ironique, c’est que tout le monde pense à des fins heureuses de contes de fées, vous savez ? Et pour moi, c’est ce qui s’est passé, mais d’une manière que je n’au­rais jamais cru possible. »