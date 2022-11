Lors d’une confé­rence orga­nisée par son son équi­pe­men­tier Uniqlo à Tokyo, au Japon, Roger Federer a parlé de la possi­bi­lité de devenir entraî­neur et a égale­ment fait quelques confes­sions sur ses nouvelles acti­vités à la retraite.

« J’ai un peu peur de prati­quer d’autres sports. Mes genoux sont peu régu­liers. Nous devons attendre quelques mois et voir comment cela évolue. Maintenant, il est temps de voyager. Ma famille et moi prépa­rons toujours des vacances et je veux qu’elles soient vrai­ment amusantes. J’aimerais emmener mes enfants en Afrique. Avant, les vacances devaient toujours être quelque chose de relaxant après de nombreux mois de jeu, de tennis. Maintenant que je suis à la retraite, je pense que nous pouvons avoir des vacances plus aven­tu­reuses », a révélé l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.