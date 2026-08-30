Cette soirée du 29 août 2026 à Newport était défi­ni­ti­ve­ment celle de Roger Federer, intro­nisé au Hall of Fame du tennis. Le panthéon où les plus grandes gloires de la petite balle jaune sont hono­rées. Avec ses 20 Grand Chelems et ses 310 semaines au premier rang mondial, le maestro suisse a plus que mérité cette célé­bra­tion en grande pompe devant des milliers de personnes.

À cette occa­sion, l’Helvète a délivré un beau discours de près d’une demi‐heure. Dans celui‐ci, il témoigne notam­ment toute sa recon­nais­sance d’avoir contribué à l’âge d’or de son sport.

« Le Hall of Fame inter­na­tional du tennis trace l’évo­lu­tion de ce sport, et c’est un honneur pour moi d’en faire partie. J’ai égale­ment une chance incroyable d’avoir fait la liaison entre les géné­ra­tions, de Pete et Andre, les super­stars, aux cham­pions de mon âge comme Roddick, Hewitt, Stefan et Ferrero, jusqu’aux riva­lités épiques que j’entretiens avec la nouvelle géné­ra­tion, Andy, Novak et Rafa. Nous quit­tons tous le court un jour ou l’autre, mais le sport continue d’évoluer, et à mesure que le rythme du tennis profes­sionnel s’accélère, que ce sport devient encore plus mondial, j’espère vrai­ment j’es­père qu’il conser­vera un peu de cet esprit amateur, qu’il préser­vera la cama­ra­derie entre les joueurs ».