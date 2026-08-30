Cette soirée du 29 août 2026 à Newport était définitivement celle de Roger Federer, intronisé au Hall of Fame du tennis. Le panthéon où les plus grandes gloires de la petite balle jaune sont honorées. Avec ses 20 Grand Chelems et ses 310 semaines au premier rang mondial, le maestro suisse a plus que mérité cette célébration en grande pompe devant des milliers de personnes.
À cette occasion, l’Helvète a délivré un beau discours de près d’une demi‐heure. Dans celui‐ci, il témoigne notamment toute sa reconnaissance d’avoir contribué à l’âge d’or de son sport.
« Le Hall of Fame international du tennis trace l’évolution de ce sport, et c’est un honneur pour moi d’en faire partie. J’ai également une chance incroyable d’avoir fait la liaison entre les générations, de Pete et Andre, les superstars, aux champions de mon âge comme Roddick, Hewitt, Stefan et Ferrero, jusqu’aux rivalités épiques que j’entretiens avec la nouvelle génération, Andy, Novak et Rafa. Nous quittons tous le court un jour ou l’autre, mais le sport continue d’évoluer, et à mesure que le rythme du tennis professionnel s’accélère, que ce sport devient encore plus mondial, j’espère vraiment j’espère qu’il conservera un peu de cet esprit amateur, qu’il préservera la camaraderie entre les joueurs ».
Publié le dimanche 30 août 2026 à 09:34