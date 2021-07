Sèchement battu par Hubert Hurkacz en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse près d’une heure après la fin de la rencontre. Forcément déçu, il a déclaré qu’il ne savait pas s’il refou­lerai une fois de plus le gazon du All England Club.

« Je ne sais pas si c’est mon dernier Wimbledon. Je ne sais vrai­ment pas. Je dois me regrouper avec mon équipe. Mon objectif a toujours été d’es­sayer de jouer un autre Wimbledon. J’ai pu le faire cette année, ce dont je suis vrai­ment content. Nous allons nous asseoir et discuter pour voir ce que je peux faire pour être plus compé­titif. J’aimerais bien y rejouer, mais à mon âge, on ne peut jamais savoir. »