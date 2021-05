Le GQ Suisse nous offre un portrait très personnel du Maestro.

Pour parvenir à rédiger ce papier, le jour­na­liste du maga­zine a eu Roger en direct sur Zoom et il en ressort plusieurs passages inédits sur la vie du Suisse.

Cet « entre­tien » a été réalisé avant la défaite du Suisse au 1er tour à Génève.

Federer y confirme que s’il a fait autant d’ef­forts pour revenir c’est aussi parce qu’il veut encore accom­plir quelque chose de grand : « Je suis vrai­ment détendu quant à ma carrière, à ma vie. Et je sais que ce moment est une dernière grande et énorme oppor­tu­nité pour moi de faire quelque chose de grand. Je veux gagner plus. Sinon, je n’aurais pas traversé toute la dernière année avec ses opéra­tions chirur­gi­cales et le processus consis­tant à faire cinq semaines avec des béquilles. Je crois vrai­ment que je peux le faire à nouveau. Mais je dois d’abord me prouver que le corps peut le supporter. L’esprit est prêt à partir »