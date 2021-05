Dans une inter­view pour le maga­zine suisse Schweizer Familie, Roger Federer est revenu sur ses ambi­tions pour son retour à la compé­ti­tion. Il affirme entre autre être prêt à tout pour revenir au meilleur niveau. Si on imagine que les « sommets » dont il parle sont Wimbledon et les Jeux Olympiques, le Suisse sera bien présent sur terre battue. Il jouera le tournoi ATP 250 de Genève, puis Roland‐Garros.

« Je ferai tout pour revenir au sommet après mon opéra­tion et la longue pause qui en découle. […] Tant que je serai heureux et en bonne santé, je conti­nuerai à jouer, main­te­nant, avant même que vous ne me deman­diez combien de temps, je dois vous dire, je ne sais pas, honnêtement. »