En marge de l’exhibition organisée au Cap en Afrique du Sud en faveur de sa fondation, Roger Federer a tenu une conférence de presse où il a été questionné (une nouvelle fois) sur sa retraite. Le Suisse n’a pas changé de version depuis l’intersaison où il avait accordé de nombreuses interviews et avait répondu à cette question. Sa réponse va rassurer ses fans (propos relayés par puntodebreak) : « Il n’y a rien de nouveau concernant ma retraite ni aucun plan pour arrêter de jouer. Ma famille est en bonne santé, ma femme se sent bien avec cette vie et je me sens très bien. Je sens que je peux toujours évoluer au plus haut niveau. Je suis toujours heureux de jouer. Pour l’instant, je n’ai pas l’intention de me retirer ou de planifier quelque chose comme ça. Et je suis content de mon début de saison. »