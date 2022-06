L’objectif de Roger Federer semble parfai­te­ment clair : il veut finir en beauté sa carrière sur le circuit.

Il continue de s’en­traîner pour faire son grand retour dont la date n’a toujours pas été annoncée, même s’il a confirmé sa présence pour le tournoi de sa ville natale, Bâle, du 22 au 30 octobre. Le Suisse tente même déjà de résoudre les problèmes d’or­ga­ni­sa­tion avec notam­ment la ques­tion de la présence de ses quatre enfants lors de ses futurs déplacements.

« C’est un problème que j’ai­me­rais avoir à l’avenir, cela signi­fie­rait que tout se passe bien avec le genou et que je suis de retour sur les courts, même si je ne jouerai plus 20 tour­nois par saison, donc le calen­drier sera beau­coup plus gérable. Je sais que mes enfants seraient très heureux de retourner dans certains endroits, comme Londres ou Miami », a expliqué le maestro à Blick.