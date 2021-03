Roger Federer n’est pas boul­versé par sa défaite, il en a connu d’autres. En confé­rence de presse, il est revenu sur ses sensa­tions : « J’avais peur de me lever. J’ai un peu retardé cet instant. Quand je me suis levé, ce n’était pas si mal. Mon dos était un peu raide, je sentais un peu mon épaule. Les jambes étaient les meilleures. C’était positif mais un jour de repos de plus aurait beau­coup aidé, cela aurait été béné­fique » a expliqué le Suisse

Concernant son parcours, Roger pense que son expé­rience a été suffi­sante : « Au final, je suis satis­fait de ce que j’ai ressenti pendant le match. Mais je manquais un peu d’ex­plo­si­vité. En outre, Basilashvili est l’un des frap­peurs les plus durs. Je savais ce que je devais faire pour gagner et j’ai essayé de le faire. Je n’avais tout simple­ment pas encore assez de ressources. Mais les inten­tions étaient bonnes. Tout a été très positif pour moi. Je ne sais pas ce qui aurait pu mieux se passer. Peut‐être gagner la balle de match, d’ac­cord. Mais je ne pense pas que j’avais besoin d’un autre match pour savoir où j’en suis. »