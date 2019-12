Actuellement à Dubaï pour préparer la saison 2020 où il tentera de briller à l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février), Roger Federer s’est confié à The Associated Press où il aborde la question de la fin de carrière. Doit-elle intervenir après un titre ? Le Suisse donne sa vision sur le sujet : « Je ne pense pas que la sortie doit être parfaite, qu’il faut gagner quelque chose d’énorme et dire : « Ok, j’ai tout fait ». Cela peut être accompli d’une manière différente, tant que tu l’apprécies, c’est tout ce qui compte. Je ne pense pas que les gens se souviennent des derniers matchs d’un John McEncore ou d’un Stefan Edberg. En revanche, ils se souviennent qu’ils ont gagné Wimbledon, qu’ils ont été numéro 1 mondial. Je ne pense pas que la fin soit importante. Je n’y pense pas beaucoup pour être honnête. C’est un peu différent maintenant que je suis à la fin de ma carrière. J’ai l’impression que j’ai été au bout de ma carrière depuis très longtemps déjà. »