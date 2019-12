Chaque année, l’entretien livré aux médias suisses est très riche. D’abord parce que Roger Federer est calme à Dubaï au début de sa préparation et aussi parce qu’ils connait depuis longtemps ses interlocuteurs. Interrogé sur le fait qu’il avait une capacité rare a très vite se connecter aux gens, Roger Federer a encore livré des confidences très personnelles comme il l’a expliqué à La Tribune de Genève.

« Je n’ai jamais peur d’adresser la parole aux gens. Je le tiens de mon père, il est un peu comme ça lui aussi. En fait, j’ai peu de temps pour moi, hormis sur la table de massage. C’est l’endroit où je suis vraiment seul et cela dure quand même une heure et demie par jour. Donc je crois que je l’utilise assez bien pour me calmer… (Il réfléchit.) Mais c’est vrai, si je compare avec Sampras qui avait de la peine à rencontrer des nouvelles personnes, je trouve que je fais facilement confiance. Et si je me fais avoir, si je réalise que je n’aurais pas dû, alors je me dis : « Tant pis, c’était une erreur »

» J’aime bien rencontrer des nouvelles personnes«

Avant de rajouter : « J’aime bien donner ma confiance rapidement pour le bien du moment (sic), peut-être pour le bien de l’amitié ou simplement pour vivre quelque chose d’extraordinaire ensemble. Et sincèrement, j’aime bien rencontrer des nouvelles personnes parce que tout le monde raconte une autre histoire, chacun mène sa propre bataille. Je ne suis pas le seul à vivre des trucs extraordinaires. Chacun a son histoire à raconter. Peut-être que c’est pour ça que je vois toujours le côté positif. J’aime écouter«