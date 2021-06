Roger Federer a répondu aux ques­tions de fans pour le compte de l’ATP. Les vidéos viennent de sortir sur les réseaux sociaux. Il évoque notam­ment sa saison 2006 et celle de 2017, un fan lui ayant demandé de choisir entre les deux. Pour Roger, le choix est celui de la jeunesse même s’il explique en 2017 il se connais­sait forcé­ment mieux en tant que joueur : « D’une manière ou d’une autre, je suppose que je préfère la version 2006, même si en 2017, j’étais plus expé­ri­menté et j’avais plus de puis­sance et un jeu plus complet. Mais j’ai mieux bougé en 2006 et j’ai eu un meilleur « timing », les temps et les rivaux étaient aussi différents »

Roger Federer Answers Fan Questions 1⁄ 2 pic.twitter.com/EwhZuMQxKK — SteakRF (@SteakWang) June 2, 2021