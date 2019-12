Dans l’entretien accordé aux médias suisses dont Le Matin et SonntagsZeitung, Roger Federer est questionné sur son accord avec une exhibition avec Hangzhou en 2023. Autrement dit, le Suisse jouera-t-il au moins jusqu’en 2023 ? La réponse du Bâlois : « Bien sûr que non (rires). Par contre, je sais que je serai encore capable d’évoluer à un niveau suffisant en 2023 pour faire plaisir aux gens. Personne n’oublie comment jouer au tennis le jour où il prend sa retraite. Après, est-ce que je serai encore sur le circuit dans quatre ans ? Aucune idée. Mais je me souviens que Pete Sampras m’avait battu à Macao lors d’une tournée en 2007. Il avait pourtant quitté le circuit depuis cinq ans et j’étais numéro un mondial. Ce que je veux dire, c’est que tu mets un jour un terme à ta carrière parce que tu n’es plus capable de jouer semaine après semaine. Par contre, tu es toujours capable de sortir un grand match, une fois de temps en temps. »