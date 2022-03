De passage ce samedi à Lenzerheide, en Suisse, où se tenait, tout près de chez lui, la Coupe du monde de ski, Roger Federer en a profité pour donner de ses nouvelles lors d’une inter­view sur les pistes avec la SRF.

S’il ne devrait pas revenir avant la fin de l’été et sera donc très proba­ble­ment forfait pour Wimbledon, Roger en a dit un peu plus sur l’état de son genou opéré. Et d’après ses dires, et les résul­tats d’une récente IRM, tout va pour le mieux. « J’ai passé une IRM qui s’est avérée être très bonne. Je suis en train de tout recons­truire et je peux main­te­nant douce­ment penser à mon retour, même si cela prendra certai­ne­ment du temps. »