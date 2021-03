Lors de sa confé­rence de presse, le Suisse a abordé énor­mé­ment de sujets et notam­ment celui du niveau de tennis pratiqué pendant cette période très spéciale. Roger a avoué qu’il avait pour une fois suivi l’ac­tua­lité du circuit de près, et qu’il avait regarder pas mal de matches alors que ce n’est pas toujours son habi­tude quand il est conva­les­cent : « J’ai pris beau­coup de plaisir à regarder du tennis lorsque le circuit a repris « vie ». Je siège au sein du conseil des joueurs et je sais à quel point cela a été diffi­cile de tout mettre en place, que tout le monde a fait le maximum pour que cela soit possible. Regarder Dominic Thiem l’emporter à l’US Open sans fans a été déchi­rant d’au­tant que je suis aussi proche de Zverev. Rafa m’a réel­le­ment impres­sionné à Roland‐Garros, ce qui a été le cas aussi de Djokovic en Australie. Plus géné­ra­le­ment en obser­vant tout cela ce qui m’a le plus frappé c’est le niveau de tennis pratiqué sur tous les tour­nois, la reprise a été impres­sion­nante à ce sujet »