Comme le souligne le quoti­dien Marca, Roger Federer a donné une inter­view à son sponsor Uniqlo. Dans ce petit entre­tien, le Suisse est très positif : « Je me sens très heureux, je me sens beau­coup mieux, la récu­pé­ra­tion a été très lente. Je suis vrai­ment impa­tient de revenir sur les courts. Je suis main­te­nant un joueur plus équi­libré. Au fil du temps, j’ai pu ajuster les détails de mon style de jeu, de mon jeu de jambes et de la tech­no­logie de mes raquettes qui me permettent de mieux jouer main­te­nant qu’à l’âge de 20 ans » a explique le Maestro.