Pour le lancement de sa chaussure, Federer avait permis aux fans de poser des questions via un hashtag. Inutile de dire que cela a eu beaucoup de succès.

Logique donc qu’il y ait eu des questions qui ne sont pas classiques lors d’une conférence de presse pour lancer un nouveau produit. Mais Roger qui maitrise cet exercice a répondu de façon assez décontracté.

Notamment quand on lui a demandé si dans l’entrainement physique il y avait des choses qu’il n’aimait pas : « Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas (rires). En fin de compte, je suis un joueur de tennis et pas une personne qui aime vraiment le fitness. Je sais que la forme physique m’aide car c’est ce que je dois faire pour être prêt pour le tennis. Mais je n’aime pas le tapis roulant et je n’aime pas les exercices de stabilité. Je les fais car je suis obligé à cause de mes soucis au dos. Après je dois avouer qu’il y quand même des situations où je prend du plaisir comme les exercices d’agilité et la musculation ».

Cette réponse complète bien ce qu’évoquait son préparateur physique. Laurent Paganini avait expliqué que le Suisse était un vrai bosseur surtout quand on lui proposait de la diversité et des exercices où il devait utilisé une forme de créativité.