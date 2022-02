Dans une chat vidéo pour le compte d’un de ses spon­sors le Credit Suisse, le Suisse a donné de ses nouvelles.

« Je sens que je saurai plus de choses en avril, je saurai notam­ment comment je me sens physi­que­ment. Jusqu’à présent, je ne peux toujours pas courir ou faire de lourdes charges de travail avec des sauts, des arrêts et des départs. J’espère que dans quelques semaines je me sentirai bien et que je pourrai déjà faire ce type d’exer­cice. On verra comment mon corps va réagir à ce type de situa­tion. Ces types d’exer­cices sont essen­tiels pour retourner sur un court de tennis. En ce moment, la dyna­mique est là. Je suis très motivé pour revenir et faire mon travail. Je me suis entraîné ces jours‐ci au gymnase et demain je le ferai à nouveau. Je travaille aussi dur qu’il m’est permis. Ca va bien. C’est une bles­sure avec une récu­pé­ra­tion très lente. J’aimerais pouvoir aller plus vite, mais les méde­cins et mon team me ralen­tissent un peu pour éviter les rechutes. »