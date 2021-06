Comme nous l’avons déjà précisé hier soir, Roger Federer n’était vrai­ment pas très serein en confé­rence de presse criti­quant notam­ment son atti­tude. Cependant après avoir fait un bilan très clair de la situa­tion, il a repris ses esprits car il est inutile de se lamenter : « Je sais que ce genre de match peut arriver. J’en ai joué 1500 et je peux passer quelques fois au travers. Le positif, c’est que je sais que je n’en enchai­nerai pas deux comme celui‐ci avant long­temps. J’ai voulu prendre du temps avant de venir devant la presse pour ne pas dire à chaud des choses que j’au­rais pu regretter plus tard. J’ai parlé avec Ivan. Je vais relever la tête, regarder vers l’avant. Et rester positif avant Wimbledon qui est clai­re­ment le prochain objectif. »