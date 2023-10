« Mes quatre enfants jouent au tennis et, en plus, ils le font avec un revers à une main », révé­lait Roger Federer lors de la dernière édition de la Laver Cup.

Au cours de son inter­view accordée à GQ Allemagne, le Suisse a juste­ment évoqué son lien perpé­tuel avec le tennis et son rôle auprès de ses enfants.

« Comme mes enfants jouent aussi au tennis, je suis encore très souvent sur les courts et je veux bien sûr les soutenir. Pas du tout comme un coach, mais plutôt comme un papa qui peut leur donner de très bons conseils. Je parti­cipe bien sûr encore à de nombreux grands événe­ments de tennis et je suis très heureux de conti­nuer à y être présent. Après tout, c’est ma deuxième patrie et ma deuxième famille. »