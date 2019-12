Comme le rapporte puntodebreak, Roger Federer se réjouit de l’exhibition prévue face à Rafael Nadal au Cap le 7 février prochain : « Je pense que ce sera très spécial. Avoir la possibilité de jouer tous les deux pour la Fondation, en Afrique du Sud, c’est juste fou. Et pour moi, jouer contre l’un de mes plus grands rivaux en Afrique du Sud, cela signifie beaucoup et ce sera fantastique. Je suis impatient. »

Le Suisse est très attaché à l’Afrique du Sud puisque sa maman est née à Johannesburg. Plus de 48 000 personnes sont attendues et la rencontre devrait donc battre le record du monde d’affluence pour un match de tennis.