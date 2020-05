Roger Federer s’est peu exprimé lors de cette période du Covid-19 et dernièrement s’il a pris la parole c’est pour plusieurs raisons précises. D’abord parce que c’était pour la bonne cause, mais aussi parce qu’il a toujours eu une vraie amitié pour Gustavo Kuerten : « Si Guga appelle, je suis toujours là pour l’aider. Il a toujours été l’un de mes joueurs préférés et aussi celui qui était toujours à l’écoute. »

Lors de son live avec Guga, le Suisse a tenu à lui préciser les choses et à évoquer des souvenirs : « Tu ne te souviens peut-être pas pourquoi tu étais gentil avec tout le monde, mais tu l’étais aussi avec moi. Et je pense que cela a été important pour moi car j’arrivais sur le circuit. Tu étais l’un des gars qui m’a vite permis de me sentir à l’aise sur le circuit. Alors, merci Guga. »