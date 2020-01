Malgré un match raté en demi-finale face à Roberto Bautista Agut, Nick Kyrgios s’est montré à son avantage pendant l’ATP Cup où il a signé un succès prometteur face à Stefanos Tsitsipas. Dans les colonnes du journal australien The Age, Roger Federer se veut positif au sujet du natif de Canberra : « Il n’a pas besoin d’améliorer énormément de choses dans son jeu. Il a déjà un excellent coup droit, comme le revers, le service ou la volée. Avec Nick, nous savons que c’est ailleurs. C’est dans sa tête. Il sait qu’il peut battre tout le monde, il l’a déjà prouvé et il a le respect pour ça. » Et si 2020 était l’année de la maturité pour l’enfant terrible de la petite balle jaune ?