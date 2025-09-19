Très logi­que­ment la finale de Roland‐Garris entre Sinner et Alcaraz a marqué les esprits, tous les esprits, même ceux de plus grands cham­pions de ce sport. Selon Roger Federer, ce match est un vrai symbole. Il marque la fin d’une longue période marquée par les exploits du Suisse, de l’Espagnol et du Serbe pour laisser la place à une riva­lité qui va plus qu’é­crire l’histoire.

« Pour moi, la finale de Roland‐Garros était un peu un match, vous savez, celui où le tennis avait vrai­ment besoin de tourner la page de l’ère Roger, Rafael et Serena et de vrai­ment s’ap­pro­prier cette riva­lité et ce jeu incroyable que Carlos et Yannick affichent en ce moment. Et Novak est toujours là. Je crois qu’il a joué quatre demi‐finales cette année dans les quatre tour­nois majeurs, ce qui est incroyable »