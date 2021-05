Souvent, lors de son tour des médias avant le début du tournoi de Genève, Roger Federer a été inter­rogé sur la fin de sa carrière.

A chaque fois, il a apporté la même réponse, une réponse qu’il convient de rappeler car ce n’est sûre­ment pas sa contre‐performance à Genève qui va changer sa stra­tégie : « Tant que la vie sur le circuit et que les voyages ne pèsera pas sur ma famille et que Mirka sera d’ac­cord, nous conti­nue­rons. A vrai dire, je n’ai pas de plans précis. Pour l’ins­tant ce n’est pas d’ac­tua­lité, c’est le genou, la famille, Mirka qui déci­de­ront. Aujourd’hui, la prio­rité, c’est bien de revenir et de voir quel niveau je peux atteindre. Suivant ce niveau est haut, savoir comment je peux y rester en fonc­tion de la pres­sion et de la concur­rence qu’il y aura en face moi »

A Genève, il a même insisté sur un point précis : « Venir à Genève, il n’y avait pas de soucis, mes enfants ont revu des amis de longue date, c’est mon cas aussi tout comme pour Mirka » a commenté le Suisse.

Si certains comme Corretja enterre déjà Federer, lui n’a pas dit son dernier mot.