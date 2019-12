Invité par le journal suisse Lematin.ch à choisir la rencontre de la décennie 2010, Roger Federer a concocté une sélection personnelle. Avant tout choix, l’Homme aux 20 titres du Grand Chelem a précisé qu’il n’était pas totalement objectif : « Le truc, c’est que j’ai très rarement suivi les grands matches lorsque je n’en faisais pas partie. Parce qu’après une défaite, j’arrête de regarder le tournoi. Je fais autre chose, je passe du temps avec mes enfants. Du coup j’aurais du mal à juger un monstre match entre Rafa et Novak. Par contre, je regarde beaucoup de matches pendant les tournois. J’ai par exemple adoré le Stan – Tsitsipas de cette année à Roland-Garros. »

Néanmoins, selon le Suisse, le match de la décennie doit être une finale. Critère qui donne donc une direction à sa sélection. Cette dernière sera finalement composée de quatre rencontres. Le duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie 2012, la victoire de Stan Wawrinka sur le Serbe en finale de Roland-Garros en 2015, la finale de l’Open d’Australie 2017 entre le Maestro et le Majorquin, et la finale de Wimbledon cette saison, opposant Roger Federer et le « Djoker ».