Un événe­ment ! Roger Federer donne de ses nouvelles ce lundi dans une inter­view accordée à SFR. Opéré pour la troi­sième fois du genou, le Suisse a désor­mais l’ha­bi­tude de se battre pour revenir. Si le « come back » devient plus diffi­cile à chaque fois, le maestro a plus d’ex­pé­rience et il avoue même trouver un certain plaisir dans ces moments douloureux.

« Le pire est derrière moi, j’at­tends avec impa­tience tout ce qui arrive. Quand vous revenez d’une bles­sure, chaque jour est un jour meilleur. Une période exci­tante. J’ai vécu ça l’année dernière, ce n’est pas un problème mental. Je vais très bien, la réédu­ca­tion avance pas à pas », a confié Roger Federer.

A quel moment de la saison 2022 pourra revenir l’homme aux 20 titres du Grand Chelem ? C’est la ques­tion que tous les fans de tennis se posent.