Roger a fait le tour des médias locaux et notam­ment Leman Bleu Tv où il a évoqué énor­mé­ment de sujet et notam­ment sur le sujet « épineux » du clas­se­ment et aussi sur l’idée que la crise sani­taire est arrivé au bon moment pour lui puis­qu’il a été blessé. Une analyse que le Maestro ne valide pas : « Je pense pas que cela m’a aidé, aujourd’hui tous les joueurs sont main­te­nant sur leur lancée. Tout le monde rejoue et a envie d’être perfor­mant. Le seul truc qui m’a peut être aidé un peu pendant cette période c’est le clas­se­ment mais à vrai dire ce n’est pas impor­tant. Après c’est vrai que je devrai être 800ème mondial alors que je suis encore dans les 8. C’est bien pour être encore tête de série mais ça change rien pour moi au final. Si je suis pas à 100% prêt physi­que­ment avec mon genou, je ne vais pas tenir. Au contraire, si je suis à 100%, je sais que je suis mieux que 800e mondial. Maintenant, il faut voir comment se déroule les prochains deux mois, je vais prendre beau­coup d’infos »