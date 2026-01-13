AccueilATP"Federer l'entraîneur parfait pour Alcaraz ? Parlons sérieusement. Peut-être pour une autre...
ATP

« Federer l’en­traî­neur parfait pour Alcaraz ? Parlons sérieu­se­ment. Peut‐être pour une autre étape de la carrière de Carlos mais pour l’ins­tant, je n’y crois pas », affirme José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a réagi à la décla­ra­tion de Mats Wilander qui voit en Roger Federer « l’en­traî­neur idéal » pour Carlos Alcaraz.

« Parlons sérieu­se­ment. Federer est loin d’être entraî­neur aujourd’hui et de laisser ses affaires actuelles et sa famille pendant 20 semaines par an. Je ne l’ima­gine pas non plus à Murcie, ce que Carlitos souhaite actuel­le­ment. L’entraîneur parfait ? Peut‐être pour une autre étape d’Alcaraz. Pour l’ins­tant, je n’y crois pas. »

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 11:52

Article précédent
Un joueur du top 50 se coupe les cheveux en plein match !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.