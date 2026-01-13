Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a réagi à la décla­ra­tion de Mats Wilander qui voit en Roger Federer « l’en­traî­neur idéal » pour Carlos Alcaraz.

— José Morón (@jmgmoron) January 12, 2026

« Parlons sérieu­se­ment. Federer est loin d’être entraî­neur aujourd’hui et de laisser ses affaires actuelles et sa famille pendant 20 semaines par an. Je ne l’ima­gine pas non plus à Murcie, ce que Carlitos souhaite actuel­le­ment. L’entraîneur parfait ? Peut‐être pour une autre étape d’Alcaraz. Pour l’ins­tant, je n’y crois pas. »