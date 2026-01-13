Le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a réagi à la déclaration de Mats Wilander qui voit en Roger Federer « l’entraîneur idéal » pour Carlos Alcaraz.
A ver, a ver. Vamos a hablar en serio.— José Morón (@jmgmoron) January 12, 2026
Federer está lejísimos de ser entrenador a día de hoy y dejar sus actuales negocios y su familia durante 20 semanas al año.
Tampoco le imagino en Murcia, que es lo que Carlitos quiere ahora.
¿Entrenador perfecto ? Quizá para otra etapa de… https://t.co/Ff7qTFpbVw
« Parlons sérieusement. Federer est loin d’être entraîneur aujourd’hui et de laisser ses affaires actuelles et sa famille pendant 20 semaines par an. Je ne l’imagine pas non plus à Murcie, ce que Carlitos souhaite actuellement. L’entraîneur parfait ? Peut‐être pour une autre étape d’Alcaraz. Pour l’instant, je n’y crois pas. »
